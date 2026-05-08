Il Napoli si avvicina a un cambiamento importante con l’addio di alcuni giocatori di lunga data previsto per questa estate. La società ha già individuato un sostituto tra i giovani e sta considerando ulteriori profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La decisione di sostituire i giocatori più esperti si inserisce in un piano di rinnovamento della squadra.

Il Napoli si prepara ad un grosso addio dopo anni di presenza nella rosa. La società azzurra ha già in rosa il sostituto e valutrebbe profili giovani per il futuro. Meret e il Napoli: il divorzio dopo gli scudetti. La permanenza di Alex Meret a Napoli entra nella fase conclusiva. Secondo Il Mattino, il portiere dei due scudetti ha deciso di cercare una nuova sfida già nella prossima estate. Il contratto rinnovato un anno fa scade nel 2027, ma l’accordo si interromperà prima. Meret vuole continuità e minuti in campo, elementi che non ha trovato negli ultimi mesi. Non è una questione di ambizioni ridotte: il suo agente sta già sondando il mercato internazionale, con Premier League e club italiani di primo livello tra le destinazioni concrete.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, grosso addio previsto per l’estate: “Tutto deciso. Due giovani come sostituti”

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