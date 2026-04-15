In casa Napoli si stanno valutando diverse opzioni per la panchina in caso di partenza di allenatore. Tra i nomi più discussi ci sono Gasperini, Sarri, Grosso e Maresca. La società sta considerando varie possibilità e sta analizzando i profili di ciascun candidato. Le decisioni saranno prese in base alle future valutazioni e alle eventuali comunicazioni ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e non sono state ancora prese decisioni definitive.

In casa Napoli si studiano le possibili scelte per la panchina partenopea in caso di addio del tecnico Antonio Conte alla fine di questa stagione. Secondo il Corriere della Sera “Gasperini resta sempre nella sua orbita, se con la Roma e Ranieri non troverà una quadra, Grosso è un emergente che piace. Maresca molto più di una suggestione, Sarri potrebbe essere un gradito ritorno”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gasperini, Sarri, Grosso, Maresca: i possibili sostituti in caso di addio di Conte

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