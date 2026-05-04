Il Napoli sta già pianificando la squadra per la prossima stagione, anche se manca ancora l’ufficialità della qualificazione alla Champions League. La squadra si concentra sulle strategie future mentre aspetta i risultati finali del campionato. Le decisioni riguardanti i trasferimenti e le eventuali modifiche alla rosa sembrano essere già state prese in vista dell’estate. La stagione attuale sta per concludersi e le scelte in vista della nuova si fanno più chiare.

In attesa di ufficializzare la qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Il primo punto di domanda è ancora il futuro di Antonio Conte, che nel corso delle prossime settimane incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis per decidere se proseguire insieme o meno. Una prima decisione in vista della prossima annata è però già stata presa e riguarda il futuro di Frank Zambo Anguissa. Anguissa-Napoli, si va verso i titoli di coda: in estate sarà addio. Il Napoli avrebbe già preso la sia decisione sul futuro di Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrocampista camerunense non farà parte della rosa della prossima stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, futuro già deciso per l’azzurro: in estate sarà addio

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