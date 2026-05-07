Manna è un ds da trattenere? Per De Laurentiis pare di sì

Il club romano ha manifestato interesse per il direttore sportivo attuale del Napoli, Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da una testata giornalistica, la squadra partenopea avrebbe richiesto dieci milioni di euro come contropartita per la cessione anticipata di Manna. La trattativa tra le due società è al centro delle voci di mercato di queste ore, mentre il nome dell’allenatore del Napoli viene spesso associato a eventuali cambiamenti nella rosa dirigenziale.

L a Roma vuole Giovanni Manna attuale direttore sportivo del Napoli. E il Napoli – secondo Repubblica- ha chiesto dieci milioni di euro di contropartita per liberarlo prima. Sarebbe un colpaccio, diciamolo (per il Napoli). Ne parla anche Sky Sport che riferisce di un corteggiamento definito molto intenso. Manna corteggiato dalla Roma. Dovremmo stracciarci le vesti per l’addio di Manna? Mah. Se dobbiamo giudicare l’ultimo, fallimentare, mercato estivo, diremmo proprio di no. Ma Gasperini vuole fortemente l’ex Juventus alla Roma e oggi a Trigoria romana il Gasp. La resistenza del Napoli. Dall’altra parte, però, c’è Aurelio De Laurentiis che – secondo Sky Sport – non ha intenzione di smantellare il proprio assetto dirigenziale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna è un ds da trattenere? Per De Laurentiis pare di sì Notizie correlate Leggi anche: Repubblica Roma – Roma, Manna primo obiettivo per il ruolo di ds: De Laurentiis alza il muro Leggi anche: Manna-Roma, Friedkin spingono: muro De Laurentiis Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conte-Manna, il futuro è ancora da decidere; La Roma insiste per soffiare Manna al Napoli: De Laurentiis fa muro, richiesta monstre per liberare il ds; Calciomercato Roma, Manna scala le gerarchie come nuovo ds. I Friedkin vogliono strapparlo a De Laurentiis; NAPOLI. Perillo: Tante voci su Manna alla Roma, ma il ds lavora in sintonia con De Laurentiis. Repubblica Roma – Roma, Manna primo obiettivo per il ruolo di ds: De Laurentiis alza il muroIl futuro di Giovanni Manna potrebbe presto intrecciarsi con quello della Roma. Il direttore sportivo del Napoli è infatti diventato uno dei principali obiettivi della proprietà giallorossa per la ... napolipiu.com La Roma insiste per Manna, ma De Laurentiis fa muro: chiede 10 milioni di indennizzo per liberarloA Roma hanno preso una bella fissa per Manna, tanto da continuare questo pressing per portare il giovane ds azzurro alla corte della Lupa ... ilnapolista.it Napoli, tutto passa da Conte: incontro decisivo con De Laurentiis Il futuro della panchina azzurra è appeso a un confronto che può cambiare tutto. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si preparano a sedersi allo stesso tavolo per capire se esistono ancora le - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo x.com