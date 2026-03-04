Rapina lesioni e resistenza a pubblico ufficiale | 18enne spedito ai domiciliari

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di San Marcellino hanno messo in atto un provvedimento di detenzione domiciliare contro un 18enne di Giugliano in Campania, attualmente ospite di una comunità alloggio nel comune. La misura è stata presa in seguito a un procedimento che coinvolge rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L'ordine è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il giovane dovrà espiare una pena complessiva di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2024 nel comune di Giugliano in Campania. L'intervento rientra nelle attività di controllo e vigilanza dei Carabinieri sul territorio, mirate a garantire il rispetto delle misure detentive e la sicurezza della comunità locale.

