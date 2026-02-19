Condannato per lesioni personali resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza finisce in carcere

Il 17 febbraio, un uomo di 31 anni è stato portato in carcere dai Carabinieri di Castelfranco di Sotto dopo essere stato condannato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. La condanna deriva da un episodio avvenuto lo scorso anno, quando aveva aggredito un passante e opposto resistenza alle forze dell’ordine intervenute. L’uomo, che aveva anche causato danni a un’auto in sosta, è stato arrestato in via Roma, vicino a un bar del centro. Ora si trova nel carcere di Lucca in attesa di scontare la pena.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 17 febbraio i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 31 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.Il provvedimento scaturisce dalla revoca del beneficio dei lavori di pubblica utilità a cui il 31enne era precedentemente sottoposto.La decisione dell'autorità giudiziaria è legata a una condanna per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza, commessi a Lucca nel giugno 2021.Il 31enne, rintracciato dai militari dell'Arma, dovrà ora espiare una pena residua di 10 mesi e 27 giorni di reclusione nel carcere Don Bosco.