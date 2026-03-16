Grant Morrison ha deciso di interrompere la collaborazione con Damon Lindelof, scelto in precedenza come sceneggiatore per la serie Lanterns di HBO. La produzione del progetto, che riguarda il Corpo delle Lanterne Verdi, si sta muovendo con nuove direttive sotto la guida di James Gunn, che sta ridefinendo il futuro del DC Universe. La decisione di Morrison ha portato a una riorganizzazione del team creativo.

Il nuovo corso del DC Universe di James Gunn sta per accogliere uno dei progetti più attesi: Lanterns, la serie TV dedicata al Corpo delle Lanterne Verdi. Tuttavia, nonostante il coinvolgimento di nomi di alto profilo come Chris Mundy, Damon Lindelof (già dietro il successo di Watchmen ) e l’autore di fumetti Tom King, non tutti nell’ambiente sono entusiasti. A sollevare forti perplessità è una vera leggenda del settore: Grant Morrison. Lanterns come Yellowstone? La visione di James Gunn. La serie, destinata a HBO Max, promette di distanziarsi dai classici canoni dei cinecomic. L’obiettivo di James Gunn è chiaro: evitare i cliché dei supereroi “stereotipati” che hanno saturato il mercato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Lanterns: Perché Grant Morrison ha distrutto la scelta di Damon Lindelof per la serie HBO?

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Tutto quello che riguarda Perché Grant Morrison

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Lanterns: Grant Morrison attacca Damon Lindelof e la nuova serie DC e HBO!Il leggendario fumettista, autore tra le altre cose di Green Lantern, ha avuto qualcosa da ridire sul primo trailer di Lanterns. serial.everyeye.it