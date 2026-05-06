Al Napoli Comicon 2026 si è tenuta un'intervista a David Mack, autore noto nel mondo dei fumetti. Durante l'incontro, Mack ha spiegato che quando scrive una storia, cerca di mantenerla in evoluzione. L'artista ha anche affermato di apprezzare come i fumetti rappresentino una combinazione tra narrazione e arte visiva, creando un ibrido tra i due ambiti. La manifestazione si è svolta nel capoluogo campano, portando numerosi appassionati e professionisti del settore.

Se sto scrivendo una storia, cerco sempre di scriverla in modo evolutivo. Al recentissimo Napoli Comicon abbiamo avuto il piacere e l’onore di chiacchierare con David Mack, leggendario artista e sceneggiatore che ha dato vita, grazie al suo stile ben riconoscibile, a storie e personaggi entrati nel cuore di chiunque. Mack è il creatore di Echo per la Marvel, per citarne uno. Uno delle prime eroine sorde creati, Echo è anche una nativa americana e che porta il peso di esserlo nell’America moderna. Inoltre David è anche il creatore di Kabuki, una delle serie più famose e importanti edite da Image Comics, scritte e disegnate dallo stesso.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a David Mack: “Mi piace che i fumetti siano una sorta di ibrido storia-arte”

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