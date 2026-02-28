Verona-Napoli probabili formazioni | Anguissa e McTominay out le scelte le scelte di Conte

Alle 18:00 allo stadio Bentegodi si disputa Verona-Napoli, partita valida per la 27ª giornata di Serie A e trasmessa in esclusiva su DAZN. La sfida si svolge senza Anguissa e McTominay, che sono assenti per motivi non specificati. Le formazioni ufficiali vengono comunicate poco prima del calcio d'inizio e le scelte di formazione sono influenzate dall'assenza dei due giocatori.

Vietato sbagliare al Bentegodi: dopo le scorie e le polemiche di Bergamo, gli azzurri cercano punti vitali per la Champions contro un avversario disperato. SFIDA CHAMPIONS E SCELTE OBBLIGATE. Oggi alle ore 18:00 lo stadio Bentegodi ospita Verona-Napoli, anticipo della 27ª giornata di Serie A visibile in esclusiva su DAZN. La squadra di Antonio Conte, reduce dalla burrascosa sconfitta contro l’Atalanta, deve difendere il terzo posto dall’assalto di Roma e Como. Contro un Verona ultimo in classifica (guidato dal neo-tecnico Sammarco), gli azzurri si presentano ancora in piena emergenza a centrocampo: restano ai box sia Frank Anguissa (non ancora al top) che Scott McTominay (infiammazione al tendine). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Il ballottaggio in porta continua più che mai Secondo quanto riferisce 'La Repubblica', per Verona-Napoli Antonio Conte sta valutando una novità anche in porta. Dopo i pareggi contro Roma e Atalanta con la doppia titolarità di Milinkovic-Savic è possibile ch - facebook.com facebook