Napoli-Bologna corse straordinarie Metro Linea 2 dopo la partita | 3.400 posti in più

Dopo la partita di Serie A tra Napoli e Bologna, prevista per lunedì 11 maggio allo stadio Maradona, Trenitalia ha deciso di aumentare le corse sulla linea ferroviaria, offrendo 3.400 posti in più rispetto ai servizi standard. Per agevolare gli spostamenti dei tifosi, sono state organizzate corse straordinarie che si aggiungono al normale servizio ferroviario. La misura mira a gestire il flusso di passeggeri in ingresso e in uscita dall’impianto sportivo.

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