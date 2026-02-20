Papa Leone visita Napoli per motivi religiosi e per incontrare i fedeli. La sua tappa da Pompei al Duomo e al Plebiscito ha già attirato molte persone, desiderose di vedere il pontefice. Dopo la messa e la preghiera alla Madonna, il Papa si sposterà in piazza per un momento di ascolto e benedizione. La folla si radunerà lungo il percorso, pronta a salutare e ascoltare il Papa. Il suo arrivo è previsto nel primo pomeriggio, mentre in città si preparano ad accogliere l’evento.

In cattedrale il Santo padre dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio dopo la tappa a Pompei. Messa, supplica alla Madonna, pranzo con i sacerdoti e partenza verso Napoli dove ad accoglierlo ci sarà il cardinale Battaglia. Emozione e attesa: l’otto maggio resterà una data importante per i sacerdoti, i fedeli e un’intera comunità che ancora conserva il ricordo dell’ultima visita napoletana di Papa Francesco. Era il 21 giugno del 2019 quando Bergoglio atterrò sul prato del parco Virgiliano per partecipare a un convegno organizzato dalla sezione San Luigi della facoltà teologica dell’Italia meridionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone a Napoli, le tappe dal Duomo al Plebiscito: «Sarà un bagno di folla»

Papa Leone a Pompei poi la tappa ad Acerra: «Messa e bagno di folla»Papa Leone ha visitato Pompei il 8 maggio, poi si è spostato ad Acerra il 23 dello stesso mese.

Papa Leone XIV a maggio in Campania: sarà a Pompei, Acerra e a piazza PlebiscitoPapa Leone XIV visiterà la Campania a causa di un impegno religioso e culturale, con due tappe programmate in meno di tre settimane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.