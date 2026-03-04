Nel prossimo calciomercato, Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter, che non ha escluso questa possibilità. Il centrocampista turco, attualmente in Serie A, è nel mirino del Galatasaray, che ha già manifestato interesse. Se arriverà un’offerta adeguata, il giocatore potrebbe trasferirsi in Turchia durante la prossima sessione di mercato. La situazione resta aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Inter News 24 Calhanoglu piace al Galatasaray e in estate con la giusta offerta potrebbe partire. Spunta il nome del possibile sostituto. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con un’indiscrezione che potrebbe stravolgere gli equilibri del centrocampo nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Hakan Calhanoglu a Milano è tutt’altro che certo. Nonostante il ruolo centrale nel progetto tecnico, il regista turco potrebbe salutare la Serie A al termine della stagione, aprendo le porte a una vera e propria rivoluzione in cabina di regia. L’interesse del Galatasaray per Calhanoglu. Hakan Calhanoglu, il metodista turco classe ’94 noto per la sua visione di gioco cristallina e la precisione chirurgica sui calci piazzati, è finito nel mirino del Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A

Riparte la telenovela Calhanoglu: Un altro tentativo, verrà da noiCalhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo quest’oggi. Il centrocampista turco, rifattosi male con la Juve (affaticamento al quadricipite) è da considerare completamente recuperato e arruolabile da C ... calciomercato.it

Inter, il futuro di Calhanoglu è ancora da scrivere: tra rinnovo e Galatasaray, cosa succedeIl futuro del centrocampista turco è un rebus ancora da risolvere in casa nerazzurra: le ultime. msn.com

Voti #ComoInter Inter J. Martinez 6; Bisseck 6 Acerbi 6.5 Bastoni 6.5; Darmian 6 Calhanoglu 5 Sucic 5 Carlos Augusto 6; Diouf 5 Frattesi 6 P. Esposito 5.5 Subs M. Thuram 5.5 Dumfries 6 Zielinski 6 Luis Henrique sv Mkhitaryan sv x.com

Coppa Italia, in campo Como-Inter Chivu ritrova Calhanoglu in regia e lancia Pio Esposito; Fabregas rilancia Nico Paz dal 1, al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook