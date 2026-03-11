Annalisa | rabbia e amore nel nuovo singolo del 2026

La cantante Annalisa ha annunciato ufficialmente che il suo nuovo singolo, intitolato Canzone Estiva, vedrà la luce il 13 marzo del 2026. Il brano si presenta come un manifesto personale in cui l'artista esprime contemporaneamente sentimenti di amore e rabbia, affrontando direttamente le opinioni altrui e le proprie contraddizioni interiori. Questa uscita musicale arriva in un periodo di forte tensione mediatica successiva al Festival di Sanremo 2026, dove l'assenza di grandi nomi noti aveva generato un senso di delusione diffuso tra il pubblico e i critici. L'immagine promozionale scelta per questa nuova era vede l'artista vestita con un abito che mescola elementi di suora con quelli tipici delle attrici cinematografiche adulte, richiedendo una lettura complessa dell'identità femminile.