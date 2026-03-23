Violet Grohl ha pubblicato fa il nuovo singolo 595

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Referendum sulla giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46%. Campania al 38% L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Milano, 23 mar. (askanews) – Violet Grohl ha pubblicato pochi giorni fa il nuovo singolo “595”, disponibile in radio da venerdì 27 marzo, accompagnato dal videoclip ufficiale, primo estratto dal suo album di debutto “Be Sweet To Me”, la cui uscita è prevista il 29 maggio 2026. L’album con cui la cantautrice... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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