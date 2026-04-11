Feste in spiaggia cinque deroghe Balli nei circoli sotto le 200 persone

Nelle prossime settimane potrebbero essere concesse cinque deroghe alle restrizioni attuali riguardanti le feste in spiaggia e i balli nei circoli con meno di 200 persone. La decisione segue l’annuncio di una possibile stretta, già comunicata nella scorsa estate, e sarà oggetto di una riunione prevista per la settimana prossima. La situazione si sta evolvendo in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Feste in spiaggia, si va verso le 5 deroghe. L’ufficialità sulla ‘stretta’ già annunciata la scorsa estate dopo la riunione in programma la prossima settimana. Sono stati diversi gli incontri tra gli operatori balneari e l’Amministrazione per regolamentare le serate in spiaggia con possibilità di trasformare lo stabilimento balneare in una discoteca a cielo aperto, dove scatenarsi fino alle 3 del mattino. Cinque le deroghe, una al mese, da maggio a settembre quelle che l’Amministrazione ha intenzione di concedere ai bagnini che potranno scegliere autonomamente la data. Resta il punto interrogativo su ulteriori deroghe con date fisse, decise dall’Amministrazione, come avvenuto negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feste in spiaggia, cinque deroghe. Balli nei circoli sotto le 200 persone Si potrà ballare in spiaggia d’estate. Ma solo durante le deroghe comunaliSi avvicina l’estate, proseguono gli incontri tra associazioni di categoria e balneari. Leggi anche: "Arriva il Carnevale tra feste e balli" Temi più discussi: Feste in spiaggia, cinque deroghe. Balli nei circoli sotto le 200 persone; Stati Uniti: atttenti al viaggio premio cinque stelle, può diventare un incubo, specie in Honduras; Due congressi internazionali al Lido, attesi 1400 partecipanti; Calcio a 5 Serie A - Saviatesta, tour de force per la salvezza. Donadoni: A Treviso è l’ultima spiaggia. Taglio delle feste in spiaggia a Forte dei Marmi, protesta davanti al sindaco MurziForte dei Marmi, 24 agosto 2025 – Drastico taglio alle feste in spiaggia a Forte dei Marmi, e stamani va in scena la protesta. Il sindaco Bruno Murzi, con una serie di ordinanze ha ridotto le serate ... lanazione.it Forte dei Marmi spegne le feste sulla spiaggia: stretta agli stabilimenti balneari, 500 lavoratori a rischioInfatti domenica dalle 9 alle 12 è previsto un presidio di una sessantina di persone che gravitano nell’indotto delle feste in spiaggia (musicisti, operatori di catering, della sicurezza ecc.) che ... lanazione.it Eventi, Sagre, Feste e Corsi a Lecco e provincia - facebook.com facebook Cresce l'attenzione alla salute e alla lotta agli sprechi: per questo Sole365 lancia la campagna per "mangiare responsabilmente" e vivere le feste in modo sostenibile. x.com