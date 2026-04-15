Michelin 2027 a Piacenza la guida torna in Emilia-Romagna Appuntamento con le nuove stelle | ecco quando

A Piacenza si terrà la presentazione della 72ª edizione della guida Michelin, segnando il ritorno in Emilia-Romagna. L’evento, che coinvolge la consegna delle nuove stelle, si svolgerà nei prossimi giorni. È il terzo anno consecutivo che la regione ospita questa cerimonia, confermando la sua presenza nel calendario della manifestazione. La città si prepara ad accogliere gli chef e i rappresentanti del settore gastronomico coinvolti nell’evento.

È la terza volta consecutiva che la Food Valley italiana ospita la cerimonia, dopo le precedenti edizioni tenutesi a Modena e Parma. Piacenza, peraltro, aveva già ospitato l’appuntamento nel 2019. La presentazione della 72esima edizione della guida Michelin si terrà giovedì 12 novembre 2026 al Teatro Municipale, considerato tra i più affascinanti d’Italia da Stendhal e menzionato da Hemingway nel suo celebre romanzo ‘Addio alle armi’, del 1929.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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