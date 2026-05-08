Musica e solidarietà a Mortise | il coro per la ricerca medica

A Mortise si è tenuto un concerto corale che ha raccolto fondi destinati alla ricerca medica. L’evento ha visto la partecipazione di un coro che ha eseguito brani di diverse epoche e stili musicali, combinando la tradizione veneta con sonorità più moderne. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico presente e ha avuto l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca nel campo della medicina.

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? Punti chiave Come può un concerto corale finanziare la ricerca medica avanzata?. Quali generi musicali uniranno la tradizione veneta ai suoni moderni?. Chi sono i gruppi corali che collaborano per questa causa?. Dove si svolgeranno i prossimi appuntamenti della rassegna nel 2026?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 20.45 presso il Teatro Excelsior di Mortise.. Partecipano il Safe Crash Choir e il Coro del C.A.I. di Padova.. I proventi finanziano la ricerca della Fondazione O.N.L.U.S. TES.. Prossimi appuntamenti previsti tra maggio 2026 a Praglia, Padova e al Geox.. Sabato 16 maggio alle ore 20.45 il Teatro Excelsior di Mortise ospiterà la quattordicesima edizione della Rassegna delle rose, un evento musicale organizzato dal Coro Tanai di ASAC Veneto insieme alla fondazione TES ONLUS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e solidarietà a Mortise: il coro per la ricerca medica Notizie correlate Zecchino d’Oro a Campobasso: il coro storico torna per la solidarietà?? Cosa sapere Il coro Vecchioni di Mariele si esibisce venerdì 24 aprile al Teatro Savoia di Campobasso. Clinical Trials Day: la ricerca medica a RomaCosa: Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento scientifico Clinical Trials Day, incentrato sulla ricerca clinica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Musica e solidarietà: al teatro di Tuoro sul Trasimeno il concerto dei Qui X Caso; Musica e solidarietà: Pane ar Pane. Artisti per Sant’Egidio il 25 giugno 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Come partecipare; Busto: Canta con me, musica e solidarietà al FestivalBA; Musica e solidarietà al Santa Maria di Reggio con il concerto 'Giovani promesse per il MIRE' (Foto). Il clima da locale a globale: scienza, musica e solidarietà scendono in piazza a CuneoSabato 9 maggio è in programma un pomeriggio ricco di iniziative, tra laboratori esperienziali, esibizioni e un banchetto solidale ... cuneodice.it Modica, musica e solidarietà al teatro GaribaldiModica, grazie alla Fondazione Teatro Garibaldi, ospiterà nell’ambito del XXX Congresso del Distretto Lions Sicilia, dedicato al tema Sicilia: terra di dialogo, fraternità e solidarietà, una serata ... lasicilia.it Gemitaiz tra musica, Roma e Paulo Dybala Ospite al podcast della Gazzetta dello Sport “Un altro podcast, il rapper ha detto la sua sull’argentino e non ha usato mezzi termini Infatti, pur riconoscendo l’immenso talento della Joya, ha dichiarato che pr - facebook.com facebook Agnelli: «La musica mi ha salvato la vita ora sento l’esigenza di restituire. Sono folgorato dai giovani» x.com