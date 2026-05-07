Oggi si tiene a Roma la conferenza stampa per presentare la seconda edizione di Clinical Trials Day, un evento dedicato alla ricerca clinica. L'iniziativa si concentra sulla promozione e la diffusione delle sperimentazioni mediche e delle novità nel settore. Durante l'incontro vengono illustrati gli obiettivi e le attività previste per questa giornata dedicata alla ricerca scientifica nel campo della salute.

Cosa: Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento scientifico Clinical Trials Day, incentrato sulla ricerca clinica. Dove e Quando: L’incontro si terrà giovedì 14 maggio alle ore 11:00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola a Roma. Perché: Per illustrare i traguardi raggiunti nel garantire ai pazienti un accesso immediato e sicuro alle terapie e ai dispositivi d’avanguardia. La città di Roma si conferma ancora una volta un polo nevralgico e all’avanguardia per quanto riguarda la medicina e la ricerca scientifica internazionale. Il progresso medico non si ferma mai, e la necessità di creare un ponte solido e immediato tra le scoperte fatte in laboratorio e il letto del paziente rappresenta la vera grande sfida del nostro tempo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Clinical Trials Day: la ricerca medica a Roma

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