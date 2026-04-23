Zecchino d’Oro a Campobasso | il coro storico torna per la solidarietà

Venerdì 24 aprile, il coro Vecchioni di Mariele si esibirà al Teatro Savoia di Campobasso. L'evento si inserisce all’interno della manifestazione Zecchino d’Oro dedicata alla solidarietà. La performance vedrà il coro storico tornare sul palco della città per partecipare a questa iniziativa. L’esibizione è prevista per la serata di venerdì, con ingresso aperto al pubblico.

?? Cosa sapere Il coro Vecchioni di Mariele si esibisce venerdì 24 aprile al Teatro Savoia di Campobasso. L'incasso finanzierà un defibrillatore per una chiesa locale e progetti per il mondo scout. Venerdì 24 aprile alle ore 19.30 il Teatro Savoia di Campobasso ospiterà l'Associazione Talenti e Artisti Molisani per un evento che trasforma la musica in un volano di sostegno sociale e memoria storica. Il palco della città vedrà protagonista il coro Vecchioni di Mariele, un gruppo composto dagl .🔗 Leggi su Ameve.eu

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