Un dono in musica | concerto gospel benefico al Collegio Alberoni
Sabato 23 maggio 2026 alle 18, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, si terrà un concerto gospel organizzato dagli Amici della Lirica. L’evento, intitolato “Un dono in musica”, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dei bambini della scuola dell’infanzia Mirra. L’iniziativa si svolge in un contesto di solidarietà e coinvolgimento culturale, con ingresso aperto al pubblico.
Sabato 23 maggio 2026 alle 18 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni gli Amici della Lirica sono lieti di invitare il pubblico a “Un dono in musica”, concerto Gospel benefico per i bambini della scuola dell’infanzia Mirra. Un biglietto, un gesto semplice, un impatto concreto.Con “Un dono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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