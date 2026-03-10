Dagli incassi delle multe 5,8 milioni reinvestiti in manutenzione segnaletica e dotazioni per la polizia locale

L’Amministrazione comunale ha destinato 5,8 milioni di euro provenienti dalle multe per interventi su strade e infrastrutture, oltre a migliorare la segnaletica e le dotazioni della polizia locale. La cifra viene principalmente reinvestita in lavori di manutenzione e nelle attività di controllo stradale per garantire maggiore sicurezza. I fondi derivano esclusivamente dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della strada.

Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il rendiconto 2025 e la destinazione delle risorse, in linea con quanto disposto dal nuovo codice della Strada È di 5,8 milioni la somma investita dall’Amministrazione comunale nella manutenzione delle strade e delle infrastrutture, nel potenziamento delle attività di controllo e della sicurezza stradale, attraverso le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della strada. Si tratta del 60% del totale complessivo dei proventi, che per il 2025 sono state pari a 9,9 milioni di euro. A questi numeri si aggiunge la somma – pari a 1,7 milioni -... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

