Polizia Locale della Bassa Val Trebbia più di 200 multe nei due ponti festivi

Durante i due ponti festivi del 25 aprile e del Primo Maggio, la Polizia Locale della Bassa Val Trebbia ha effettuato numerosi controlli sul territorio, emettendo complessivamente oltre 200 multe. L'attività di controllo ha riguardato diverse zone della zona e ha portato all'identificazione di numerosi trasgressori. Nessun intervento di particolare rilievo è stato segnalato in merito alle operazioni svolte in questi giorni.

Intensa attività di controllo da parte della Polizia Locale Bassa Val Trebbia durante i due ponti festivi del 25 aprile e del Primo Maggio. Gli agenti, coordinati dal comandante Paolo Costa, hanno presidiato in modo capillare la Strada Statale 45, con particolare attenzione ai tratti di Quarto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Domenica ecologica a Frosinone: 76 multe e 2 patenti ritirate nei controlli della Polizia LocaleNel capoluogo ciociaro 150 veicoli fermati durante il blocco del traffico: sanzioni per violazioni al divieto di circolazione e stop ai roghi per... Sestri passata al setaccio dalla polizia locale, multe per strada e nei negoziNella giornata di giovedì 23 aprile 2026 la polizia locale ha condotto un servizio straordinario a 'largo raggio' nel quartiere di Sestri Ponente con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Controlli di Polizia nel territorio lughese: identificate oltre 100 persone, rilevato un illecito fiscale in un esercizio commerciale; Il nuovo Ispettore della Polizia Locale di Novellara, Michele Domenichini, si presenta; Trattore perde balle di fieno di fianco a un bus, interviene la Polizia Locale; Bassa Romagna, controlli nei locali tra Lugo, Bagnacavallo e Conselice. Trattore perde balle di fieno di fianco a un bus, interviene la Polizia LocaleIntervento della Polizia Locale della Bassa Valtrebbia, nel pomeriggio del 2 maggio, vicino al supermercato Conad di Rivergaro (Piacenza). Un trattore di ... piacenzasera.it Polizia locale Bassa Romagna, il SULPL denuncia: Gestione caotica e riposi cancellati agli agentiIl SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) denuncia una gestione definita caotica delle presenze e dei riposi all’interno della Polizia ... ravennanotizie.it Operazione della Polizia Locale di Reana del Rojale: dopo un inseguimento sulla Statale 13, gli agenti bloccano un'utilitaria carica di droga. Il valore sul mercato supera i 50.000 euro - facebook.com facebook Il servizio di prossimità dell'Ufficio Mobile della Polizia Locale della prossima settimana, dal 4 al 7 maggio x.com