Mugello partono le esercitazioni di protezione civile nei nidi

Nel Mugello, sono iniziate le esercitazioni di protezione civile rivolte ai servizi educativi pubblici e privati. Le attività coinvolgono scuole e nidi della zona e si svolgono nelle ultime settimane. Le simulazioni prevedono procedure di evacuazione e interventi di emergenza, con l’obiettivo di preparare il personale e gli studenti a eventuali situazioni di rischio. Le prove sono state comunicate alle istituzioni coinvolte e si svolgono nel rispetto delle normative di sicurezza.

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Mugello (Firenze), 8 maggio 2026 - Esercitazioni di Protezione civile nei servizi educativi pubblici e privati. In particolare, tra il mese di maggio e quello di giugno, sono previste prove di evacuazione per rischio sismico nei 15 nidi d’infanzia pubblici e privati autorizzati e accreditati situati nei comuni del Mugello, con la presenza degli operatori della Protezione civile che assistono alle attività verificando la correttezza delle procedure adottate dal personale educativo. La prima esercitazione si è svolta a Borgo San Lorenzo, ai nidi d’infanzia in via Aldo Moro e via Curiel. Recentemente, il sistema di Protezione civile è stato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mugello, partono le esercitazioni di protezione civile nei nidi Notizie correlate Leggi anche: Unità cinofile al lavoro: a Ravenna una giornata di esercitazioni insieme alla Protezione civile Mistral Nei beni confiscati la sede della protezione civile"Entro la fine di marzo cominceranno i lavori di adeguamento dei due capannoni e del piazzale ubicati in zona Centocroci, confiscati dal Tribunale di...