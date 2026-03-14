Nei beni confiscati la sede della protezione civile

Entro la fine di marzo inizieranno i lavori di adeguamento dei due capannoni e del piazzale all’interno dei beni confiscati destinati alla protezione civile. La ristrutturazione riguarda le strutture che ospitano le attività di emergenza e i servizi di supporto. La sede sarà utilizzata esclusivamente per le funzioni di protezione civile e intervento rapido. Le opere interesseranno le aree interne e i cortili circostanti.

"Entro la fine di marzo cominceranno i lavori di adeguamento dei due capannoni e del piazzale ubicati in zona Centocroci, confiscati dal Tribunale di Ancona alla criminalità organizzata e assegnati al Comune di Mondolfo per realizzarvi la nuova sede dell’associazione di protezione civile ‘Faà di Bruno’". A dare la notizia è il vicesindaco Alice Andreoni, che spiega: "Il progetto di rigenerazione di questi beni entra finalmente nel vivo. L’avvio delle opere avverrà prima di fine mese e il tutto dovrebbe concludersi per giugno, quando la ‘Faà di Bruno’ potrà finalmente disporre di una nuova sede operativa, nella quale è previsto anche il ricovero dei mezzi e dei moduli necessari alla gestione delle emergenze, la nascita di un centro formativo e la sede del Coc, il centro operativo comunale che viene attivato in caso di calamità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nei beni confiscati la sede della protezione civile Articoli correlati Caneva, nuova sede per i volontari della protezione civileLa struttura, inaugurata nel corso di una cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità locali e regionali, è stata progettata per garantire... La Protezione Civile di Meldola è intervenuta sulla SP 48 per il lavaggio della sede stradaleNella giornata del 26 dicembre, Santo Stefano, la Protezione Civile di Meldola è intervenuta sulla Strada Provinciale 48 “Teodorano” per il lavaggio... Tutti gli aggiornamenti su beni confiscati Temi più discussi: Valorizzazione dei beni confiscati, in Commissione il punto su progetti, bandi e nuove acquisizioni; Quando i beni confiscati alle mafie diventano bene comune; Il lavoro dignitoso nei beni confiscati restituisce legalità al territorio; Nei beni confiscati la sede della protezione civile. Nei beni confiscati la sede della protezione civileIn zona Centocroci la nuova casa dell’associazione ‘Faà di Bruno’. Entro la fine di marzo cominceranno i lavori di adeguamento ... msn.com Beni confiscati: Fondazione con il Sud, il 5 marzo presentazione online del regolamento per la loro valorizzazione. Due milioni di euro a disposizioneLa Fondazione con il Sud ha pubblicato il regolamento per la seconda annualità del nuovo sportello aperto per sostenere gli interventi per la valorizzazione di beni confiscati alle mafie in Basilica ... agensir.it Da presidente della commissione Anticamorra, Beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie ho incontra il commissario per le bonifiche Vadalà: risanamento ambientale e prevenzione punto fermo del nostro lavoro ««Comunicato stampa»» Prima us - facebook.com facebook Beni confiscati alle mafie, solo uno su due è assegnato. Ma la collaborazione col terzo settore sui territori fa la differenza. Quali sono le luci e quali le ombre I progetti di Fondazione @ConilSud il podcast x.com