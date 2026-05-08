MSI Prestige 14 Flip AI+ | il 2-in-1 per professionisti messo alla prova

Negli ultimi anni MSI ha ampliato la sua offerta di notebook, introducendo modelli pensati per professionisti e creativi, oltre alla linea dedicata ai gamer. Tra questi, il modello Prestige 14 Flip AI+ si presenta come un dispositivo 2-in-1, progettato per offrire funzionalità versatili e prestazioni adeguate alle esigenze di lavoro e creatività. La sua struttura permette di passare facilmente dalla modalità laptop a quella tablet, adattandosi a diverse situazioni d'uso.

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Negli anni MSI ha evoluto la sua linea di notebook, affiancando alla sua lineup pensata per i gamer una famiglia di prodotti “in abiti civili” dedicati a professionisti e creativi. All’interno di questo solco nasce il Prestige 14 Flip AI+, un notebook 2-in-1 pensato per i professionisti che hanno bisogno di una portatile potente, leggero e resistente. Durante il mese di aprile abbiamo avuto l’opportunità di provare uno dei nuovi MSI Prestige 14 Flip AI+ in una configurazione dotata di una CPU Intel Core Ultra9 386H, 32GB di RAM LPDDR5x, un SSD NVMe PCIe Gen4 da 1TB, una batteria da 81Whrs e un display OLED da 14?. Sul versante del design, il Prestige 14 Flip AI+ adotta linee molto semplici e pulite, risultando con la colorazione “Platinum Gray” abbastanza elegante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MSI Prestige 14 Flip AI+: il 2-in-1 per professionisti messo alla prova Notizie correlate Amici 25, il talento autoriale di Plasma messo alla prova da assegnazioni complicateL'esibizione di Plasma, durante la seconda serata del Serale di Amici 25, è stata tra le peggiori con "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd. L’America di Trump avrebbe messo alla prova anche BerlusconiIn termini storico-cronologici Silvio Berlusconi potrebbe essere stato una fonte di ispirazione per Donald Trump. Aggiornamenti e contenuti dedicati Recensione MSI Prestige 16 Flip AI+: un convertibile Windows premium che sa il fatto suoMSI Prestige 16 Flip AI+: convertibile 16 OLED 2.8K, Intel Core Ultra 9 386H Panther Lake, Nano Pen inclusa. Prestazioni, autonomia e prezzo nella nostra recensione. smartworld.it MSI Prestige 14 Flip AI+ Review: A Solid 2-in-1 Laptop With Some Glaring FlawsReading time 8 minutes MSI’s 2-in-1 Prestige 14 Flip AI+ laptop tries to provide a metric ton of utility. It includes a built-in stylus that slots into the bottom of the chassis, the OLED touchscreen ... gizmodo.com