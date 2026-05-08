MSI Prestige 14 Flip AI+ | il 2-in-1 per professionisti messo alla prova
Negli ultimi anni MSI ha ampliato la sua offerta di notebook, introducendo modelli pensati per professionisti e creativi, oltre alla linea dedicata ai gamer. Tra questi, il modello Prestige 14 Flip AI+ si presenta come un dispositivo 2-in-1, progettato per offrire funzionalità versatili e prestazioni adeguate alle esigenze di lavoro e creatività. La sua struttura permette di passare facilmente dalla modalità laptop a quella tablet, adattandosi a diverse situazioni d'uso.
Negli anni MSI ha evoluto la sua linea di notebook, affiancando alla sua lineup pensata per i gamer una famiglia di prodotti “in abiti civili” dedicati a professionisti e creativi. All’interno di questo solco nasce il Prestige 14 Flip AI+, un notebook 2-in-1 pensato per i professionisti che hanno bisogno di una portatile potente, leggero e resistente. Durante il mese di aprile abbiamo avuto l’opportunità di provare uno dei nuovi MSI Prestige 14 Flip AI+ in una configurazione dotata di una CPU Intel Core Ultra9 386H, 32GB di RAM LPDDR5x, un SSD NVMe PCIe Gen4 da 1TB, una batteria da 81Whrs e un display OLED da 14?. Sul versante del design, il Prestige 14 Flip AI+ adotta linee molto semplici e pulite, risultando con la colorazione “Platinum Gray” abbastanza elegante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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