L’America di Trump avrebbe messo alla prova anche Berlusconi

Nel corso degli anni, le strategie di Trump avrebbero influenzato anche Berlusconi, che avrebbe adattato alcuni metodi del tycoon americano nelle sue campagne politiche. La somiglianza tra i due leader si nota nelle posizioni populiste e nelle dichiarazioni forti fatte sui social media. Berlusconi avrebbe seguito con attenzione quanto accadeva negli Stati Uniti, cercando di replicare il successo di Trump in Italia. Questa influenza si nota anche nelle mosse politiche recenti del leader italiano, che si prepara a un nuovo impegno elettorale.

In termini storico-cronologici Silvio Berlusconi potrebbe essere stato una fonte di ispirazione per Donald Trump. Lo stile del primo, diretto, apparentemente populista ed efficacemente istrionico, potrebbe indurre a pensarlo, benché questi due autori non dispongano di alcuna evidenza in tal senso. Si potrebbero individuare alcune somiglianze nella forte autostima che caratterizzava il leader italiano e che appare smisurata in quello statunitense. Tuttavia, le derive di Trump nel suo primo e, soprattutto, nel suo secondo mandato, che come abbiamo già commentato denotano una palese incontinenza comportamentale, non possono essere accostate, e non appartengono in alcun modo, alla persona e all’esperienza politica di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

