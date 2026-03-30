Amici 25 il talento autoriale di Plasma messo alla prova da assegnazioni complicate

L'esibizione di Plasma, durante la seconda serata del Serale di Amici 25, è stata tra le peggiori con "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd. Nasce un problema di assegnazioni che sono sempre più difficili da comprendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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