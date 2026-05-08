Moviola Torino Sassuolo | gli episodi dubbi del match diretto da Galipò Cos’è successo all’Olimpico

Durante la partita tra Torino e Sassuolo, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526 e diretta dall’arbitro Galipò, sono stati discussi alcuni episodi ritenuti dubbi. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Torino, che ha rimontato nel secondo tempo. La moviola ha analizzato diverse azioni chiave, evidenziando situazioni che hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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