Moviola Torino Sassuolo | gli episodi dubbi del match diretto da Galipò Cos’è successo all’Olimpico
Durante la partita tra Torino e Sassuolo, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526 e diretta dall’arbitro Galipò, sono stati discussi alcuni episodi ritenuti dubbi. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Torino, che ha rimontato nel secondo tempo. La moviola ha analizzato diverse azioni chiave, evidenziando situazioni che hanno suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.
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Temi più discussi: Moviola Sassuolo-Milan: Tomori espulso, decisione giusta? C'era fallo di Thorstvedt su Jashari prima dell'1-0 di Berardi?; Sassuolo-Milan, la moviola: regolare il goal di Berardi, chiesti due rigori. La spiegazione di Marelli: Contatti leggeri. Rosso per Tomori, Loftus-Cheek e Fadera ammoniti per simulazione; La moviola di Sassuolo-Milan: l'1-0 dei neroverdi è regolare; Sassuolo-Milan: rosso a Tomori dopo 23’, gol lampo Berardi, tre rigori negati, Allegri incredulo.
DIRETTA | Torino Sassuolo (risultato 0-0) video streaming tv: Prati manca la porta! (Serie A, 8 maggio 2026)Diretta Torino Sassuolo streaming video tv: quote, probabili formazioni dall'Olimpico Grande Torino per il trentaseiesimo turno della Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net
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La moviola di #SassuoloMilan | secondo giallo a Tomori giusto, qualche polemica sul primo. In mezzo, due calci di rigore richiesti ma #Maresca tiene lo stesso metro. Ne parliamo insieme qui sul canale, ditemi la vostra: youtu.be/JqM_WUdLlPQ #acmilan #s - facebook.com facebook