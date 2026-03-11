Frana a Motta Sant' Anastasia dichiarato lo stato di emergenza Il sindaco Bellia | Continueremo ad aiutare i cittadini

Una frana si è verificata nell’area del Ponte a Motta Sant'Anastasia, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale. Il sindaco ha annunciato che l’amministrazione continuerà a sostenere i cittadini colpiti dall’evento. La decisione di dichiarare l’emergenza riguarda direttamente il territorio e rappresenta un passo ufficiale per gestire la situazione in atto.

La dichiarazione dello stato di emergenza regionale per la frana nell’area del Ponte rappresenta per Motta Sant'Anastasia un passaggio importante per affrontare una situazione che da tempo interessa il territorio. Il provvedimento della giunta regionale consentirà infatti di destinare risorse. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Dichiarato lo stato di emergenza per quattro comuni del Catanese: interventi urgenti dopo terremoto e franaStato di emergenza per Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano dopo il terremoto del 4 marzo, e per Motta Sant’Anastasia a causa di una frana La...

Pedone travolto e ucciso da un'auto a Motta Sant'AnastasiaTragedia questa mattina sulla Strada Provinciale 13 a Motta Sant'Anastasia , nel Catanese, per un incidente.

Contenuti e approfondimenti su Frana a Motta Sant'Anastasia dichiarato...

Temi più discussi: Viale Carmine Caruso chiuso per... frana; Dichiarato lo stato di crisi per i comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia, Adrano e Motta Sant’Anastasia.; Dichiarato lo stato di emergenza per quattro comuni del Catanese: interventi urgenti dopo terremoto e frana; Terremoto e frana nel Catanese: dichiarato lo stato di emergenza regionale.

Terremoto del 4 marzo nel Catanese e frana a Motta: la Regione delibera lo stato di crisiLa giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza per Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia dopo il terremoto del 4 marzo. Stanziati fondi per i primi inte ... corrieretneo.it

Dichiarato stato di emergenza per Ragalna, Santa Maria di Licodia, Adrano e Motta Sant’AnastasiaDeliberato lo stato di crisi e di emergenza regionale per i comuni catanesi di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano, colpiti da un violento terremoto lo scorso 4 marzo, e per la riattivazione dell ... catanianews.it

Catania: dichiarato stato di emergenza per Ragalna, Santa Maria di Licodia, Adrano e Motta Sant'Anastasia. Schifani e Galvagno: “Vicini alle comunità colpite da terremoto e frana” Deliberato lo stato di crisi e di emergenza regionale per i comuni catanesi di R - facebook.com facebook