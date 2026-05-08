Nelle prime prove libere del GP di Francia di MotoGP, disputate sul circuito di Le Mans, Luca Marini ha segnato il miglior tempo. Tra i piloti in pista, si sono distinti anche Di Giannantonio e Bezzecchi, che si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione nella classifica delle FP1. La sessione si è svolta con condizioni metereologiche instabili, con la possibilità di pioggia nel corso del fine settimana.

Luca Marini ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans, dove nel corso del fine settimana potrebbe arrivare una perturbazione. Il centauro della Honda ha completato il suo miglior giro con il crono di 1:30.857 e ha preceduto di 54 millesimi la Ducati VR46 di un convincente Fabio Di Giannantonio. Al terzo posto la KTM di Pedro Acosta, mentre in quarta posizione si è inserito il padrone di casa Johann Zarco con la LCR Honda, a precedere la Aprilia clienti di Raul Fernandez, la Yamaha di Alex Rins e la Ducati Gresini guidata da Alex Marquez. Sono più attardati i grandi contendenti per il titolo iridato, che devono ancora ingranare sul tracciato transalpino, dove potremmo assistere ad alcune sorprese durante il weekend.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Francia 2026: Marini in spolvero, grande Di Giannantonio, Bezzecchi insegue

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