MotoGP risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026 | Bezzecchi precede Di Giannantonio si rivede Martin

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2026 si è appena conclusa, segnando l'inizio ufficiale della stagione di MotoGP. Bezzecchi si è distinto in testa alla classifica, seguito da Di Giannantonio e da Martin, che si è visto di nuovo in pista dopo un periodo di assenza. La giornata ha mostrato un buon livello di competitività tra i piloti.

Si è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026 ha visto Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a tutti con il tempo di 1:29.346 con 110 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) mentre è terzo Jorge Martin (Aprilia) a 205 millesimi. Quarta posizione per il nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 309 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 332, mentre in sesta troviamo il campione del mondo Marc Marquez (Ducati Factory) a 426, subito davanti al suo vicino di box Francesco “Pecco” Bagnaia che chiude settimo a 445. 🔗 Leggi su Oasport.it

