LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez si prende la vetta Bezzecchi in scia e Bagnaia fa prove comparative Sessione sospesa

Durante i test di Buriram, Raul Fernandez ha avuto un problema tecnico che ha provocato una perdita d’olio sulla pista, costringendo i commissari a sospendere la sessione. Alex Marquez ha conquistato il miglior tempo, seguito da Bezzecchi che si trova vicino alla vetta. Bagnaia sta portando avanti prove comparative con diversi settaggi. La sessione è temporaneamente interrotta a causa dell’incidente e si attende il ripristino delle condizioni per riprendere le prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Si può pensare che l'Aprilia di Raul Fernandez, per un problema tecnico, abbia perso dell'olio e questo abbia costretto i commissari a intervenire. 10.30 Il cronometro è stato stoppato e rimane 01:33:49 da disputare di questa prima giornata di test. 10.28 Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, la sessione è stata interrotta per le condizioni non ottimali della pista. 10.26 Attenzione, il livetiming ci mostra sessione interrotta. Vi informeremo sul motivo di questa interruzione. 10.25 Riprende l'attività in pista, Pecco Bagnaia sul tracciato e vedremo che cosa farà in questo run.