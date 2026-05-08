Alle 15.00 si svolgeranno le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP, con la sessione in corso di svolgimento. Durante la mattinata, la bandiera a scacchi ha concluso le prove, ma la classifica non riflette ancora le posizioni definitive, poiché i piloti di testa non hanno utilizzato gomme nuove mentre altri sì. Tra i protagonisti, si sono distinti alcuni in buona forma, mentre altri sono rimasti indietro rispetto alle aspettative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 11.29 Classifica che però va interpretata sul fatto che i migliori piloti non hanno usato le gomme nuove, a differenza dei primi. 11.28 Anonima la prestazione sia di Marc Marquez che di Francesco Bagnaia: 16° e 15° i due alfieri Factory di Borgo Panigale. 11.27 Honda scatenate nel time-attack, Zarco si porta in seconda posizione a 0?252, mentre Raul Fernandez porta l’Aprilia Trackhouse in terza posizione 0?383. 11.27 Alex Rins migliora e porta la Yamaha nel time-attack in 1’31?302 (3° a 0?445). Tre Aprilia dal 5° al 7° posto, con Bezzecchi sesto e Martin settimo. Il romagnolo e lo spagnolo girano con gomme molto usate.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Marini in spolvero con la Honda, indietro Bezzecchi e Marquez. Alle 15.00 le pre-qualifiche

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