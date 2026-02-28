Nella prima Sprint Race della stagione di MotoGP in Thailandia, sul circuito di Buriram, Pedro Acosta ha ottenuto la vittoria dopo un emozionante duello con Marc Marquez. La gara, primo appuntamento del 2026, si è conclusa con un risultato che Acosta ha commentato con soddisfazione, sottolineando l'impegno della KTM nel lavoro svolto.

Prima Sprint Race della stagione e subito grande spettacolo sul circuito di Buriram. In Thailandia, primo appuntamento del Motomondiale 2026, la gara corta è stata conquistata da Pedro Acosta, al termine di uno splendido duello con Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha sorpassato il connazionale involandosi verso la vittoria ma la direzione gara ha intimato al ducatista di cedere la posizione. Per la KTM arriva così il primo successo grazie ad un fantastico Acosta, abile ad inseguire Marc Marquez fino alla fine. Il fuoriclasse spagnolo paga un ritardo di 108 millesimi e manca il successo solo per un sorpasso “azzardato”. Completa il podio tutto spagnolo Raul Fernandez (Aprilia, +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Contento di quello che ho fatto oggi, la KTM ha lavorato tanto”

Leggi anche: Dani Pedrosa sulla Ducati: indizi su una possibile partenza di Pedro Acosta da KTM.

MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono molto soddisfatto, ho fatto un po’ quello che ho voluto in pista”Sensazioni positive per Fabio Di Giannantonio al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

MotoGP, Acosta 3° nel GP Portogallo: le parole del pilota KTM dopo la gara di Portimao

Contenuti utili per approfondire Pedro Acosta.

Temi più discussi: Acosta: Ducati e Aprilia superiori. In Thailandia obiettivo top-5; MotoGP, Test Thailandia Giorno 2, Pedro Acosta (KTM/6) molto più fiducioso: Non abbiamo distrutto le gomme; Fiducioso, Pedro Acosta punta alla top 5 dopo i test di Buriram; MotoGP | Acosta: Fatico ancora sul giro secco, ma il passo è buono.

Pedro Acosta con la Ktm vince la gara Sprint: Marc Marquez 2° penalizzato, Bezzecchi cadePedro Acosta (Ktm) ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, la Sprint del Gran Premio della Thailandia, la prima gara della stagione che è iniziata sul tracciato di Buriram. Marc Maquez all'ultimo giro si è ... today.it

MotoGP Thailandia: a Pedro Acosta la Sprint, ma...Dopo la caduta di Bezzecchi nelle fasi iniziali, Marc Marquez e Pedro Acosta danno vita ad una bellissima sfida che finisce con una controversa penalizzazione per Marc all'ultimo giro. Sul podio anche ... dueruote.it

MOTOGP, SPRINT - PEDRO ACOSTA DAVANTI A MARC MARQUEZ, PENALIZZATO PER UN SORPASSO AGGRESSIVO AI DANNI DEL PILOTA KTM Pedro Acosta ha vinto la Sprint di Buriram, dopo la penalizzazione a Marc Marquez, costretto a cedere - facebook.com facebook

#MotoGP #ThaiGP Suona un po' vittoria a tavolino per la (discutibile) decisione dello Stewards Panel, in ogni caso arriva per Pedro Acosta la prima vittoria in classe regina, seppur in una Sprint. Con Marc Marquez le ha date e se le ha prese, aprendo nel migli x.com