MotoGP Francesco Bagnaia | Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season ho buone sensazioni alla guida

Francesco Bagnaia si presenta con un cauto ottimismo alla vigilia del primo round del Mondiale MotoGP 2026, in programma questo weekend sulla pista di Buriram per il Gran Premio di Thailandia. Il pilota piemontese del team ufficiale Ducati ha ben figurato nei test invernali, dimostrando fin da subito un buon feeling alla guida della Desmosedici GP26 e candidandosi quindi ad un possibile ruolo da protagonista per il campionato. "Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season, abbiamo lavorato bene, completato tutte le prove e scenderemo in pista per il GP con una buona base. Ho belle sensazioni alla guida, c'è una bella atmosfera e la giusta motivazione per affrontare la stagione.

