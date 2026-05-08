Nel Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del Mondiale MotoGP, Marco Bezzecchi ha concluso le pre-qualifiche in settima posizione. Durante la giornata di venerdì, il pilota ha commentato che la sessione è stata discreta e che tutti i concorrenti si trovano abbastanza vicini tra loro. Ha inoltre aggiunto di sentirsi abbastanza a suo agio con la moto, senza dettagli specifici tecnici o riscontri sui tempi.

Marco Bezzecchi ha chiuso in settima posizione le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha raggiunto dunque l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2, garantendosi un piazzamento tra le prime quattro file in griglia pur senza aver impressionato particolarmente sin qui sul circuito Bugatti di Le Mans in un contesto che vede sul giro secco la top10 della classifica compressa in meno di tre decimi. “ Alla fine Le Mans è sempre super tosta perché, come si è visto oggi e anche in passato, il gap tra tutti i piloti è molto piccolo. Quindi il venerdì è sempre stressante, soprattutto le pre-qualifiche, ma alla fine è stato stressante come le altre volte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Venerdì discreto, qui siamo tutti vicini. Il feeling con la moto non è male”

MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia miglior tempo nelle pre qualifiche del GP della Thailandia

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