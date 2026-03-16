In un video pubblicato su YouTube, sette ex campioni della MotoGP si sono riuniti per una cena, parlando di motociclismo. Tra loro, Valentino Rossi ha commentato Marco Bezzecchi, sottolineando che il suo segreto risiede nel lavoro più intenso rispetto agli altri e in un feeling speciale con l’Aprilia. La conversazione ha coinvolto diverse opinioni e ricordi legati al mondo delle corse.

Nei giorni scorsi, la MotoGP ha pubblicato un video su YouTube nel quale sette campionissimi del passato hanno cenato tutti assieme, disquisendo a tutto tondo di motociclismo. Al tavolo si sono seduti nientemeno che Valentino Rossi, Lorge Lorenzo, Giacomo Agostini, Casey Stoner, Freddie Spencer, Kevin Schwantz e Dani Pedrosa. Non a caso, il video è stato denominato “Hall of Fame Dinner”. Tra i tanti temi affrontati dalle leggende della classe regina del passato, c’è stata anche l’attualità. Al riguardo, sono state particolarmente interessanti le parole pronunciate da Valentino Rossi, interpellato dall’ex compagno di squadra Jorge Lorenzo in merito allo stato di forma dei piloti usciti dalla VR46 Academy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Valentino Rossi su Marco Bezzecchi: “Il suo segreto? Lavora più degli altri! Ha un feeling eccezionale con l’Aprilia”

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