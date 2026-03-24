Il Brescia pareggia in casa il derby contro l’Ospitaletto, il Trento fa forse peggio contro la Triestina (2-2), perdono Cittadella e sotto l’Alcione, vince solo il Lecco. È quindi una grande occasione persa quella del Renate che cede in casa contro un Vicenza reduce da una settimana di festa e con in campo non tutti i titolari. Bisognava fare di più, è inutile girarci attorno perché pescare la capolista pochi giorni dopo il trionfo del Monday Night contro l’Inter U23 è stato un bel colpo di fortuna da concretizzare con i tre punti in saccoccia. Invece i tre punti se li prende, nonostante il momentaneo 1-0 di Karlsson, l’ingorda squadra di Gallo e come spesso avviene in questi casi è l’allenatore, Luciano Foschi, a fare il “mea culpa“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Renate si mangia le mani. Ko con un Vicenza già sazio

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