Test MotoGP Alex Marquez il più veloce Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello Marc

Alex Marquez ha stabilito il miglior tempo nel primo giorno di test a Buriram, spinto da una buona sensazione sulla nuova moto. La sfida tra i fratelli Ducati coinvolge anche Marc, che si concentra sulle regolazioni. Morbidelli si posiziona tra i primi, mentre Bezzecchi guida l’Aprilia in quarta posizione. Bagnaia si colloca in decima piazza, dietro Di Giannantonio. Le prove di oggi hanno mostrato una buona competitività tra i piloti.
Trenta gradi, umidità al 45%, vento pressoché assente: queste le condizioni sul Chang International Circuit di Buriram quando, alle 4.05 ora italiana, Alex Rins ha portato in pista la sua Yamaha e ha dato il via alla prima delle due giornate di test ufficiali MotoGP 2026 in Thailandia. Otto ore dopo, il nome in cima alla classifica è stato quello di Alex Marquez: 1'29"262 sulla Ducati del Team Gresini, 129 millesimi davanti al fratello Marc, campione del mondo in carica con la Ducati factory. La MotoGP è ripartita insomma dalla sfida Ducati tutta in famiglia tra i fratelli Marquez. Terzo tempo per il nostro Franco Morbidelli sulla Ducati del Team VR46, quarto per Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
