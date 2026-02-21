Test MotoGP Alex Marquez il più veloce Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello Marc

Alex Marquez ha stabilito il miglior tempo nel primo giorno di test a Buriram, spinto da una buona sensazione sulla nuova moto. La sfida tra i fratelli Ducati coinvolge anche Marc, che si concentra sulle regolazioni. Morbidelli si posiziona tra i primi, mentre Bezzecchi guida l’Aprilia in quarta posizione. Bagnaia si colloca in decima piazza, dietro Di Giannantonio. Le prove di oggi hanno mostrato una buona competitività tra i piloti.

Trenta gradi, umidità al 45%, vento pressoché assente: queste le condizioni sul Chang International Circuit di Buriram quando, alle 4.05 ora italiana, Alex Rins ha portato in pista la sua Yamaha e ha dato il via alla prima delle due giornate di test ufficiali MotoGP 2026 in Thailandia. Otto ore dopo, il nome in cima alla classifica è stato quello di Alex Marquez: 1'29"262 sulla Ducati del Team Gresini, 129 millesimi davanti al fratello Marc, campione del mondo in carica con la Ducati factory. La MotoGP è ripartita insomma dalla sfida Ducati tutta in famiglia tra i fratelli Marquez. Terzo tempo per il nostro Franco Morbidelli sulla Ducati del Team VR46, quarto per Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez il più veloce, Aprilia in scia alla DucatiAlex Marquez ha chiuso il test di Sepang 2026 come il più veloce, con Aprilia che si mantiene in scia alla Ducati.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Marc Marquez migliora e passa Bagnaia. Al comando il fratello AlexQuesta mattina a Sepang, i test della MotoGP sono ripresi con alcuni spunti interessanti.

