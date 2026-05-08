Da questa stagione, nel campionato di MotoGP entra in vigore una nuova regola denominata “anti-Marquez”. Il regolamento modifica alcune disposizioni tecniche e comportamentali, influendo direttamente sulle strategie dei piloti e sulle decisioni dei team. La novità si inserisce in un quadro di regolamentazione che si aggiorna costantemente, con l’obiettivo di garantire maggiore equilibrio e sicurezza nelle gare.

La storia degli sport motoristici vive della continua lotta tra chi redige i regolamenti e chi prova a trovare spiragli per avvantaggiarsi nei confronti dei rivali. Se in alcuni casi ci vogliono mesi se non anni per ristabilire l’ordine, altre volte la reazione delle autorità mondiali è rapidissima, come successo oggi nella MotoGp. Prima del via del Gran Premio di Francia sull’iconico circuito di Le Mans, la direzione gara ha annunciato che la falla nel regolamento sfruttata con scaltrezza dal campione del mondo Marc Marquez durante la sprint race di Jerez è stata prontamente chiusa. Vediamo, quindi, come lo spagnolo aveva approfittato della poca chiarezza del testo per tornare ai box dopo una caduta senza incorrere in provvedimenti disciplinari e come la Fim ha deciso di porvi rimedio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGp, entra in vigore la regola “anti-Marquez”. Ecco come cambia il regolamento

Notizie correlate

In MotoGP debutta la nuova regola “anti Marquez”: da Le Mans mai più furbate come a JerezLa Direzione di Gara del Gran Premio di Francia ha colmato una falla nelle norme che aveva permesso al campione spagnolo di sfruttare una...

Alex Marquez spiega la crisi Ducati in MotoGP: “L’infortunio di Marc non c’entra nulla. È il regolamento”Alex Marquez individua le vere cause delle difficoltà Ducati in MotoGP 2026: non l'infortunio di Marc Marquez, ma il salto di Aprilia e l'effetto del...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGP, addio alle wild card dal 2027: cambia tutto; MotoGP 2026. Vietate le wildcard a partire dal 2027 (e non solo): le modifiche al regolamento; MotoGP, Wildcard addio nel 2027: la regola è indipendente dal livello di concessioni; Stop alle wild card MotoGP, pressione gomme sempre sotto controllo, e non solo: le ultime novità.

MotoGp, entra in vigore la regola anti-Marquez. Ecco come cambia il regolamentoDopo l’episodio durante la sprint race a Jerez, la federazione mondiale ha deciso di chiudere la falla nel regolamento che aveva consentito al campione del mondo di vincere nonostante una caduta ... ilgiornale.it

MotoGP 2026. Vietate le wildcard a partire dal 2027 (e non solo): le modifiche al regolamentoLa Grand Prix Commission ha approvato una serie di modifiche regolamentari, alcune delle quali entreranno in vigore già in questa stagione ... msn.com

La MotoGP ha cambiato la normativa sulla corsia di immissione della Pitlane dopo le polemiche su Marc Márquez dopo la Sprint di Jerez. A partire da Le Mans, l'ingresso in pit lane dovrà essere rispettato in maniera tassativa, fino a raggiungere il segnale di c - facebook.com facebook

#MotoGP | Quartararo conferma che a Le Mans userà l'aerodinamica 2025 della Yamaha x.com