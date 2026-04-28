MotoGP sfida aero a Jerez | Aprilia vola Ducati testa nuovi pezzi

Durante i recenti test MotoGP a Jerez, la casa motociclistica Aprilia si è distinta con configurazioni aerodinamiche sperimentali che hanno portato la moto a raggiungere velocità elevate. La Ducati, invece, ha concentrato gli sforzi sul testing di nuovi componenti, senza ottenere risultati comparabili con quelli della concorrente. Le prove si sono svolte su diverse configurazioni e sono state seguite da vicino da tecnici e team.

? Cosa sapere Aprilia domina i test MotoGP a Jerez con nuove configurazioni aerodinamiche sperimentali.. I costruttori testano componenti per preparare il passaggio tecnico alle 850cc del 2027.. A Jerez de la Frontera, le evoluzioni tecniche emerse durante i test MotoGP delineano una corsa agli armamenti tecnologici che sposta il baricentro della competizione tra aerodinamica e gestione dei flussi, con Aprilia in comando e Ducati impegnata in una complessa selezione di componenti. La sessione di lavoro sul circuito andaluso ha trasformato l’asfalto in un laboratorio a cielo aperto, dove la ricerca del millisecondo si traduce in investimenti massicci su sistemi di acquisizione dati e componenti strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP, sfida aero a Jerez: Aprilia vola, Ducati testa nuovi pezzi Notizie correlate MotoGP a Jerez: sfida tra Aprilia e Ducati per il dominio in SpagnaIl campionato mondiale di MotoGP si sposta nel cuore dell’Andalusia tra il 24 e il 26 aprile, quando il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà il... Ducati pronta a rilasciare aggiornamenti aero dopo Jerez per recuperare vantaggio su Aprilia.Ducati pronta a rilasciare aggiornamenti aero dopo Jerez per recuperare vantaggio su Aprilia.