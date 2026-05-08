motogp 2026 diretta esclusiva gran premio francia sky sport now sprint le mans live anche tv8

Questo fine settimana il calendario sportivo si anima con il Gran Premio di Francia di MotoGP, trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW. La gara di Le Mans sarà seguita anche in diretta su TV8, con orari e telecronisti dedicati. Oltre alla MotoGP, gli appassionati potranno seguire in streaming o in tv eventi come il WRC, WEC, Indycar e Lamborghini Super Trofeo.

In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e in streaming su NOW, con le gare di MotoGP, WRC, WEC, Indycar, Lamborghini Super Trofeo. MOTOMONDIALE A LE MANS – Il Motomondiale arriva sul leggendario circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Sul leggendario circuito Circuit de la Sarthe si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di libere prevista, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.🔗 Leggi su Digital-news.it

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