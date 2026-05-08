Nel quinto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, le pre-qualifiche si sono concluse con David Munoz in prima posizione. Tra i piloti in pista, un solo italiano riesce a entrare nella top 14. I risultati di questa sessione determinano la posizione di partenza per la gara di Le Mans, che si svolge nel prossimo fine settimana.

David Munoz ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Le Mans, ancora dominato dal sole, i piloti hanno potuto spingere al massimo andando a migliorare fino all’ultimo istante. Giornata non troppo positiva per i nostri colori con un solo pilota in grado di issarsi nella top14. Il miglior tempo della sessione è stato fissato dallo spagnolo David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) in 1:40.211 con un margine di vantaggio di appena 14 millesimi sul connazionale David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) mentre è terzo l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 85.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, David Munoz chiude in vetta le pre-qualifiche di Le Mans. Un solo italiano nella top14

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