Nelle prime sessioni di prove in Thailandia, un pilota si distingue per la sua velocità, chiudendo con il miglior tempo. Tra i partecipanti, un italiano si posiziona tra i primi, entrando nella top14. La giornata di test si conclude con risultati che potrebbero influenzare le qualifiche ufficiali del fine settimana. Le pre-qualifiche hanno mostrato una buona competitività tra i piloti in pista.

David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un turno non semplice, con il meteo che ha complicato la scena e la pioggia che ha fatto capolino in diversi momenti. Non in maniera massiva, ma sicuramente fastidiosa per i piloti. Da questo scenario è emerso lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fissato il limite a 1:40.990 con un margine di vantaggio di 78 millesimi sul connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), mentre è terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 204. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14

Nel primo assaggio della Thailandia lo spagnolo del team Leopard precede Kelso 2° e Almansa 3°. Buon esordio col team Leopard anche per Guido Pini 5°. Maximo Quiles chiude 10°. Più indietro Bertelle 21°, Carraro 25° - facebook.com facebook