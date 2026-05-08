Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Mondiale Moto3, il pilota è risultato il più veloce con il miglior tempo, mentre un altro italiano si è piazzato tra i primi cinque. La sessione si è appena conclusa e le classifiche ufficiali mostrano le posizioni raggiunte dai vari piloti.

Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Mondiale Moto3. Il più veloce sul circuito di Le Mans è stato Alvaro Carpe. Lo spagnolo, secondo nella classifica piloti, ha stampato il crono di 1:41.252, nuovo record della pista. Il portacolori della Red Bull KTM Ajo inizia nel migliore dei modi un weekend che potrebbe riportarlo vicino a Quiles. Seconda posizione per David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3) che paga soltanto 59 millesimi dalla vetta. Distacco più alto per la Leopard di Adrian Fernandez, che chiude a 295 millesimi dalla migliore prestazione. Quindi quarto David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3) a 335 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Alvaro Carpe è il più veloce nelle FP1 di Le Mans. Bertelle in top5

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