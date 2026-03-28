Alvaro Carpe ha ottenuto la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3, terzo appuntamento del Mondiale 2026, con una prestazione che ha lasciato tutti gli altri concorrenti indietro. Pini si è classificato tra i primi cinque, confermando la buona forma della squadra. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con i piloti pronti a scendere in pista.

Uno straordinario Alvaro Carpe ha conquistato per dispersione la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) le temperature di 19° per quanto riguarda l’atmosfera e 37° sull’asfalto (decisamente più fresche rispetto a ieri) hanno dato modo ai piloti di trovare le condizioni ideali per forzare e, infatti, i tempi sono stati impressionanti e ben di sotto il record della pista. La pole position è andata allo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che ha fatto fermare i cronometri su un sensazionale 2:12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Alvaro Carpe è imprendibile e centra una clamorosa pole del GP degli USA. Pini chiude in top5

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