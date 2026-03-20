Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile di Moto2, Alex Escrig ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo in testa nonostante la pista bagnata. Tra i protagonisti, anche Vietti si è dimostrato veloce, mentre Arbolino si è posizionato nella top ten. La sessione si è svolta in condizioni di pioggia, influenzando le performance dei piloti.

Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Goiânia la pioggia l’ha fatta ancora da padrona. Anche se le precipitazioni sono diminuite, l’asfalto è rimasto decisamente bagnato. Di conseguenza i piloti hanno pensato solamente a trovare il giusto feeling con l’assetto da bagnato che, viste le previsioni, potrebbe rivedersi ampiamente nel corso del fine settimana brasiliano. Davanti a tutti, come detto, lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) con il tempo di 1:30.102 davanti al connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 69 mentre è terzo l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 105. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10

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