Gp Cina prove libere qualifiche sprint e gara | orari e dove vederle in tv in chiaro

Il Gran Premio di Cina a Shangai si svolge questo weekend con prove libere, qualifiche, una prima sprint del 2026 e la gara finale. Gli eventi si terranno in diverse sessioni e gli orari sono stati comunicati per permettere agli appassionati di seguire tutto in diretta televisiva in chiaro. La manifestazione segue l’esordio in Australia e coinvolge diverse squadre e piloti.

Dopo l’esordio in Australia, il Gp Cina di F1 a Shangai accenderà il weekend degli appassionati di motori, con le prove libere, le qualifiche, la prima sprint del 2026 e la gara. Il trionfo a Melbourne delle Mercedes ha aperto le riflessioni sulla nuova stagione: sarà dominio della casa tedesca? Sui social, inoltre, molti hanno espresso perplessità sul nuovo regolamento tecnico. Occhi puntati sulle due Ferrari, che nonostante la grande prestazione della Mercedes, hanno dimostrato di essere ben più competitive rispetto alla stagione scorsa. Sul circuito di Shanghai, la Scuderia Ferrari HP, al pari delle altre squadre, affronterà una sfida... 🔗 Leggi su Lapresse.it

