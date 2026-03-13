Formula 1 gara Sprint e qualifiche Gp Cina | orari griglia di partenza e dove vederle in tv

La Formula 1 torna con il Gran Premio di Cina, che si svolgerà tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Nella notte di oggi e nella mattinata di domani, i piloti sono in pista per le qualifiche e la gara Sprint. La corsa principale è programmata per domenica 15 marzo, mentre gli orari e le modalità di visione in tv sono stati comunicati.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Nella notte tra oggi, venerdì 13 marzo, e la mattinata di domani, sabato 14, i piloti scendono in pista per la gara Sprint e le qualifiche del Gp in programma domenica 15. Il Mondiale arriva sul circuito di Shanghai per il secondo appuntamento dopo la doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare è stato George Russell, che partirà in pole position nella gara corta, davanti ad Andrea Kimi Antonelli con la Ferrari di Charles Leclerc terza. Ecco la griglia di partenza della gara Sprint del Gran Premio di Cina: 1. George Russell (Mercedes) 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 3. Lando Norris (McLaren) 4. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Gp Cina prove libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaroDopo l’esordio in Australia, il Gp Cina di F1 a Shangai accenderà il weekend degli appassionati di motori, con le prove libere, le qualifiche, la... Leggi anche: Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas Tutti gli aggiornamenti su Formula 1 gara Sprint e qualifiche Gp... Temi più discussi: In Cina la prima Sprint 2026: ricordi tutte le regole? Il 'ripassino' verso il weekend; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; La F1 vola a Shanghai: orari e dove vedere il GP di Cina; Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai. Diretta Formula 1 | Sprint shootout live video streaming tv GP Cina 2026: miglior tempo di Russell!Si è conclusa la diretta della Formula 1 della Sprint shootout in vista del Gp della Cina 2026 che si correrà domenica: ecco come è andata ... ilsussidiario.net La griglia di partenza della Sprint del GP Cina di Formula 1 2026: Russell in pole, Antonelli 2°, Hamilton batte LeclercI risultati delle qualifiche sprint del GP Cina della Formula 1 2026, la classifica dei tempi e la griglia di partenza della mini-gara di Shanghai ... fanpage.it Formula Uno, cancellati i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Iran x.com È una Mercedes impeccabile da ogni punto di vista e non solo nella gestione dell'energia a lasciare il segno nella sprint qualifying del Gran Premio della Cina 2026 di Formula 1. E nemmeno la miglior Ferrari avrebbe potuto fermarla Per saperne di più, vai - facebook.com facebook