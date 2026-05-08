Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Fir Park

Sabato sera si terrà l'incontro tra Motherwell e Hearts alle 21:00 a Fir Park, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La partita si preannuncia ricca di emozioni, con almeno tre gol attesi. Lunedì, gli Hearts hanno ripreso il comando della classifica del campionato scozzese, battendo i Rangers per 2-1 dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. Questa vittoria ha allontanato i Teddy Bears dalla vetta, ora a sette punti di distanza.

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