Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Fir Park

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera si terrà l'incontro tra Motherwell e Hearts alle 21:00 a Fir Park, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La partita si preannuncia ricca di emozioni, con almeno tre gol attesi. Lunedì, gli Hearts hanno ripreso il comando della classifica del campionato scozzese, battendo i Rangers per 2-1 dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. Questa vittoria ha allontanato i Teddy Bears dalla vetta, ora a sette punti di distanza.

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Lunedì gli Hearts hanno riconquistato il loro vantaggio di tre punti in testa alla classifica del campionato scozzese, rimontando lo svantaggio iniziale e sconfiggendo i Rangers per 2-1, ponendo di fatto fine alle speranze di titolo dei Teddy Bears, che ora sono staccati di sette punti. E’ stata una vittoria importantissima per la squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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